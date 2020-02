20-Jährige dealt mit Drogen im Raum Pustertal

Bruneck – S. R. stammt ursprünglich aus Brixen, ist nicht ganz 20 Jahre alt und sieht auf den ersten Blick ganz unschuldig aus. Der jungen Frau sind allerdings bereits seit längerer Zeit die Carabinieri von Bruneck auf den Fersen, da der Verdacht bestand, dass sie im Pustertal mit Drogen dealte. Am Donnerstagnachmittag wurde sie bei einer nur scheinbaren Zufallskontrolle mit Suchtgift erwischt.

Zuerst hatte man sie auf der Straße aufgehalten und die Dokumente von ihr verlangt. Die junge Frau zeigte sich gewohnt selbstsicher und händigte unbefangen ihren Ausweis aus. Erst als eine weibliche Carabinieri-Beamte auftauchte und erklärte, dass sich die Kontrolle in der Kaserne fortsetzen würde, bröckelte die Fassade. Die 20-Jährige wandte sich ab und brach in Tränen aus.

In ihrer Tasche wurden Ecstasy-Tabletten, Heroin und Kokain gefunden sowie eine beachtliche Summe an Bargeld gefunden. Auch ihre Wohnung haben die Ordnungshüter durchsucht. Insgesamt wurden 25 Gramm Kokain, 13 Gramm Heroin, 24 Ecstasy-Tabletten, eine Präzisionswaage und fast 800 Euro in bar beschlagnahmt.

Die Carabinieri vermuten, dass die Drogen vor allem zur Faschingszeit verkauft werden sollten – wenn mehrere Partys anstehen. Zu den Kunden der jungen Frau zählten in erster Linie Gleichaltrige und Bekannte aus dem Raum Bruneck und Brixen.

Die 20-Jährige wurde verhaftet. Weil sie noch keine Vorstrafen hat, erfolgte die Überstellung in den Hausarrest. Die beschlagnahmten Drogen brachten die Carabinieri hingegen zur Analyse ins Labor nach Leifers.

In jüngster Zeit sind Mengen an Kokain beschlagnahmt worden, das zu einem hohen Anteil mit einem Entwurmungsmittel für Hunde gestreckt war. Die Drogen waren als Kokain von „hoher Qualität“ verkauft worden. In Wahrheit handelt es sich um pures Gift für Menschen.

Von der Zusammensetzung der Drogen hängt auch die Schwere der Vergehen ab, die der 20-Jährigen vorgeworfen werden.