21-Jähriger in der Steiermark von Lawine getötet
Weiteres Lawinenopfer in Tirol

21-Jähriger in der Steiermark von Lawine getötet

Sonntag, 22. Februar 2026 | 06:52 Uhr
Glimpflicher Ausgang im Montafon (hier Symbolbild)
APA/EXPA/JFK
Von: apa

Bei einem Lawinenabgang in den Wölzer Tauern in der Steiermark ist am Samstag ein 21-jähriger slowakischer Alpinskifahrer verschüttet worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Als der Mann im Bereich “Hoher Zinken” auf einer Seehöhe von rund 1.900 Metern talwärts fuhr, löste sich oberhalb von ihm ein Schneebrett. Die Lawine hatte ein Ausmaß von etwa 200 mal 200 Metern, hieß es seitens der Polizei. Auch in Tirol starb am Samstag ein Skifahrer nach einem Lawinenabgang.

In der Steiermark war der Slowake mit einer Gruppe von sechs slowakischen Alpinskifahrern am Samstagnachmittag unterwegs. Gegen 13.40 Uhr verließen die Wintersportler die gesicherte Piste und fuhren in den freien Skiraum ein. Der Mann wurde von den Schneemassen erfasst und vollständig verschüttet. Die fünf weiteren Mitglieder der Gruppe blieben laut Polizei unverletzt.

Großeinsatz eingeleitet

Nach der Alarmierung durch die Landeswarnzentrale Steiermark ein Großeinsatz eingeleitet. Mehrere Bergrettungsortsstellen aus den Bezirken Murau und Murtal rückten aus. Ebenso standen die Alpinpolizei, Einsatzkräfte der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Steiermark, der Polizeihubschrauber sowie der Rettungshubschrauber C17 im Einsatz.

Ein Lawinensuchhund der Bergrettung konnte den Verschütteten schließlich unter den Schneemassen lokalisieren. Der 21-Jährige wurde in einer Tiefe von rund 140 Zentimetern aufgefunden und konnte laut Polizei nur noch tot geborgen werden.

Insgesamt standen rund 120 Einsatzkräfte im Einsatz. Die genaue Ursache der Lawinenauslösung ist Gegenstand laufender Ermittlungen durch die Alpinpolizei. Keiner der sechs Skifahrer führte laut Aussendung eine Lawinenausrüstung mit sich.

Weiteres Lawinenopfer in Tirol

Auch in Tirol hat sich die Serie an tödlichen Lawinenabgängen am Samstag fortgesetzt. In Serfaus (Bezirk Landeck) wurde ein 41-Jähriger am Vormittag von einem Schneebrett erfasst und verschüttet. Aus fast zweieinhalb Metern Tiefe wurde er geborgen und musste reanimiert werden. Der Mann starb später in der Innsbrucker Klinik.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

