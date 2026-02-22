Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Botschafter erzürnt arabische Welt mit Israel-These
Israel soll biblisches Recht auf weite Teile des Nahen Ostens haben

US-Botschafter erzürnt arabische Welt mit Israel-These

Sonntag, 22. Februar 2026 | 05:42 Uhr
Israel soll biblisches Recht auf weite Teile des Nahen Ostens haben
Von: APA/dpa

Arabische und muslimische Staaten haben empört auf Aussagen des US-Botschafters in Israel, Mike Huckabee, reagiert, wonach der jüdische Staat ein biblisches Recht auf weite Teile des Nahen Ostens habe. In einem Interview hatte ihn der rechte Online-Kommentator Tucker Carlson gefragt, ob Israel gemäß wörtlicher Auslegung der Bibel das Recht habe, große Teile des heutigen Nahen Ostens zu beanspruchen. Huckabee antwortete: “Es wäre in Ordnung, wenn sie alles nähmen.”

Kurz darauf ruderte er zurück und sagte, Carlsons Frage sei irrelevant, da Israel keine solchen Absichten habe. Israel habe das Recht, in dem Land zu leben, das es derzeit besitze, sagte er.

In einer vom saudischen Außenministerium auf der Plattform X veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme verurteilten die Außenministerien mehrerer arabischer und muslimischer Staaten zusammen mit der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), der Arabischen Liga und dem Golf-Kooperationsrat die Äußerungen des US-Botschafters “auf das Schärfste”. Sie äußerten ihre “tiefe Besorgnis” darüber.

Zahlreiche muslimische Länder verabschieden Erklärung

Huckabees “gefährliche und hetzerische Äußerungen” stellten einen “eklatanten Verstoß” gegen die Grundsätze des Völkerrechts und die Charta der Vereinten Nationen dar. Der Erklärung schlossen sich neben Saudi-Arabien auch Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien, Pakistan, Katar, die Türkei, Kuwait, Bahrain, der Oman, der Libanon sowie Syrien und Palästina an.

Israel hat seit der Staatsgründung 1948 keine vollständig anerkannten Grenzen. Im Sechstagekrieg 1967 hatte es unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Kürzlich hatte Israels Regierung laut Medien einen Vorschlag gebilligt, der israelischen Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland erleichtern soll. Deutschland und andere Staaten kritisierten dies.

