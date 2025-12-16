Aktuelle Seite: Home > Chronik > 21,5 Jahre Haft für Täter bei Liverpools Meisterfeier
Bei Liverpools Meisterfeier fuhr der Beschuldigte in die Menschenmasse

21,5 Jahre Haft für Täter bei Liverpools Meisterfeier

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 14:37 Uhr
Bei Liverpools Meisterfeier fuhr der Beschuldigte in die Menschenmasse
APA/APA/MERSEYSIDE POLICE/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Mann, der bei der Meisterfeier des FC Liverpool mit einem Auto in die Menschenmenge gefahren war, ist zu 21 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 54-Jährige hatte bei der Tat am 26. Mai 134 Menschen verletzt. Seine Missachtung des menschlichen Lebens übersteige jegliches Verständnis, sagte Richter Andrew Menary. Es sei “fast unmöglich, zu begreifen”, wie ein Mensch so handeln könne, sagte der Richter zum Angeklagten.

Die Tat habe Entsetzung und Verwüstung verursacht, wie sie das Gericht bisher nicht erlebt habe, so Menary. Der 54-Jährige hatte sich zuvor schuldig bekannt, nachdem er zunächst alle 31 Anklagepunkte zurückgewiesen hatte. Erst am zweiten Prozesstag im November hatte er seine Schuld vor dem Liverpool Crown Court schluchzend eingeräumt, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Die Anklagepunkte beziehen sich auf 29 Opfer im Alter von sechs Monaten und 77 Jahren.

Videos und Bilder von der Tat – Festnahme am Tatort

Der Mann war kurz nach der Tat von der Polizei noch an dem Auto festgenommen worden. Einen terroristischen Hintergrund hatten die Ermittler früh ausgeschlossen. Zahlreiche Bilder und Video dokumentieren den Schrecken der Fans des englischen Fußball-Meisters. Die Mannschaft des FC Liverpool war in einem offenen Bus durch die Stadt gefahren. Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie der Mann im Auto flucht und die Fans anschreit, aus dem Weg zu gehen. Der Richter sagte, der Angeklagte sei von einer unerklärlichen Wut erfasst worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
61
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
48
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
44
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
41
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
„Die Kinder kennen kein Alphabet, die Älteste kann gerade einmal ihren Namen schreiben“
Kommentare
36
„Die Kinder kennen kein Alphabet, die Älteste kann gerade einmal ihren Namen schreiben“
Anzeigen
Von Amsterdam nach Südtirol
Von Amsterdam nach Südtirol
Entspannt unterwegs mit dem NORTVI Handgepäckkoffer
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 