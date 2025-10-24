22-Jähriger aus Südtirol überlebt Unfall auf Inntalautobahn nicht

Von: mk

Bozen – Auf der Inntalautobahn in Tirol soll bei einem schweren Verkehrsunfall ein 22-jähriger Südtiroler ums Leben gekommen sein.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, kam es zu dem Unfall bei Kufstein. Der junge Mann, der am Steuer seines Pkw saß, ist demnach bei seiner Fahrt mit einem Lkw kollidiert, der ein Überholmanöver durchführte.

Die Feuerwehr musste den 22-Jährigen mit hydraulischen Scheren aus dem Wrack seines Autos befreien.

Der Notarzt hatte Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, bevor Rettungskräfte den jungen Mann ins Spital nach Kufstein einlieferten. Trotz sämtlicher Bemühungen ist er dort seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein Beifahrer des Südtirolers – ein italienischer Staatsbürger im Alter von 21 Jahren – wurde ins Krankenhaus nach Schwaz in Tirol gebracht.