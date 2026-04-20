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Gezielte Kontrolle der Carabinieri

30-Jähriger mit Haschisch bei Leifers erwischt

Montag, 20. April 2026 | 09:39 Uhr
20.04.2026 CC Egna. (1)
Carabinieri
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Von: mk

Leifers – Auch die Carabinieri der Station in Leifers bleiben wachsam im Kampf gegen Drogen. Bei einer gezielten Kontrolle in der Brennerstraße in Steinmannwald eines geparkten Pkw stießen sie auf einen 30-Jährigen, der rund 15 Gramm Haschisch bei sich hatte.

Die Ordnungshüter durchsuchten sowohl den Wagen als auch den Mann, der in Südtirol ansässig ist. Neben dem Haschisch fanden die Carabinieri außerdem eine Präzisionswaage – ein weiteres Indiz, das auf den Verkauf von Drogen hindeutet.

Die Substanz wurde beschlagnahmt und für weitere Laboranalysen an die Strafkanzlei des Landesgerichts in Bozen übergeben. Gegen den 30-Jährigen wurde Anzeige wegen Drogenhandels erstattet.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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