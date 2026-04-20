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Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen

Oldtimer geht in Meran in Flammen auf

Montag, 20. April 2026 | 21:15 Uhr
Update
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Facebook/Ceska David - Einsatzdokumentationen
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Von: mk

Meran – Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Freiberg zu einem Fahrzeugbrand in der Meraner Enrico-Fermi-Straße alarmiert. Beim Eintreffen stand ein klassischer VW Käfer bereits in Vollbrand.

Facebook/Ceska David – Einsatzdokumentationen

Besonders tragisch: Es handelte sich um einen Oldtimer mit originaler, alter italienischer „Targa“ – ein Stück Automobilgeschichte, das hier innerhalb kürzester Zeit unwiederbringlich verloren ging.

Facebook/Ceska David – Einsatzdokumentationen

Unter Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Für das Fahrzeug kam jedoch jede Hilfe zu spät – es brannte nahezu vollständig aus.

Facebook/Ceska David – Einsatzdokumentationen

Glück im Unglück: Im Fahrzeug befanden sich keine Personen.

Facebook/Ceska David – Einsatzdokumentationen

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Bezirk: Burggrafenamt

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