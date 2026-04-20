Oldtimer geht in Meran in Flammen auf

Von: mk

Meran – Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Freiberg zu einem Fahrzeugbrand in der Meraner Enrico-Fermi-Straße alarmiert. Beim Eintreffen stand ein klassischer VW Käfer bereits in Vollbrand.

Besonders tragisch: Es handelte sich um einen Oldtimer mit originaler, alter italienischer „Targa“ – ein Stück Automobilgeschichte, das hier innerhalb kürzester Zeit unwiederbringlich verloren ging.

Unter Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Für das Fahrzeug kam jedoch jede Hilfe zu spät – es brannte nahezu vollständig aus.

Glück im Unglück: Im Fahrzeug befanden sich keine Personen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.