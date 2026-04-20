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Preise derzeit kriegsbedingt volatil

Erneute Hormuz-Schließung treibt Ölpreise in die Höhe

Montag, 20. April 2026 | 00:30 Uhr
Preise derzeit kriegsbedingt volatil
APA/APA/AFP/GETTY/MICHAEL M. SANTIAGO
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Von: APA/Reuters

Die erneute Schließung der Straße von Hormuz treibt die Ölpreise am Montag um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuert sich um 7,26 Prozent auf 96,94 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI steigt um 7,24 Prozent auf 89,92 Dollar. Die USA und der Iran werfen sich gegenseitig vor, durch Angriffe auf Schiffe gegen eine Waffenruhe verstoßen zu haben. Am Freitag waren die Ölpreise noch um mehr als neun Prozent gefallen.

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