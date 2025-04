32-Jährige wirft im Streit Kloschüssel durch Gangfenster

Von: apa

Ein Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und seiner 32-jährigen Partnerin ist in der Nacht auf Dienstag in Wien eskaliert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Beamte wurden zweimal in die Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Nachdem der Mann seine Partnerin aus der Wohnung gesperrt habe, soll diese die Toilettenschüssel des Gang-WCs aus der Wand gerissen und durch ein Gangfenster ins Schlafzimmer geschleudert haben. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Als die Beamten der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse zum ersten Mal eintrafen, öffnete ihnen laut Aussendung vom Mittwoch der 35-jährige Österreicher mit blutiger Stirn die Tür. Er gab an, mit seiner Partnerin gestritten zu haben. Aus Wut habe er mit seinem Kopf mehrfach gegen die Wand geschlagen und sich so die Verletzung selbst zugefügt. Die Beamten stellten laut Polizeisprecherin Anna Gutt vor Ort ein Loch in der Wand fest. Der 35-Jährige verließ freiwillig die Wohnung, eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte er ab.

Frau riss Toilettenschüssel des Gang-WCs aus der Wand

Kurze Zeit später wurden die Beamten erneut an die Wohnadresse des Paares gerufen. Der Mann gab an, dass er zurückgekehrt und der Streit abermals eskaliert sei. Er habe seine Freundin schließlich aus der Wohnung gesperrt, woraufhin sie in Rage die Toilettenschüssel des Gang-WCs aus der Wand gerissen und vom Hausgang durch das Fenster ins Schlafzimmer geworfen habe. Um sie zu beruhigen, habe er seine Partnerin wieder in die Wohnung gelassen. Die 32-Jährige habe daraufhin ein Messer aus der Küche geholt und sei damit auf ihn losgegangen.

Als der Mann sich im Wohnzimmer verschanzte, habe sie mehrmals mit dem Messer auf die Tür eingestochen. Die Frau zeigte sich laut Polizei unkooperativ und wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. In weiterer Folge konnte sowohl bei der 32-Jährigen (2,4 Promille) als auch bei dem 35-Jährigen (1,2 Promille) eine Alkoholisierung festgestellt werden. Das Paar ist bereits amtsbekannt.