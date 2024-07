35 Grad in Bozen: Gluthitze aus Afrika rollt an

Von: luk

Bozen – Die nächste Hitzewelle aus Afrika erreicht Italien und schaufelt Temperaturen von bis zu 35 Grad auch nach Bozen. Das italienische Gesundheitsministerium warnt für Sonntag, den 28. Juli, vor extremer Hitze für 13 Städte, darunter Bozen, Bologna und Mailand. Für sechs Städte, darunter Rom und Palermo, gilt sogar die höchste Warnstufe “Bollino Rosso”.

Laut den Vorhersagen von Antonio Sanò, Gründer von iLMeteo.it, steigen die Temperaturen im Laufe des Wochenendes erheblich an. Am Samstag werden in Taranto und Terni 38 Grad erwartet, in Rom 36 Grad. Am Sonntag könnten die Temperaturen in Städten wie Benevento, Oristano und Terni bis zu 39 Grad erreichen.

Für Bozen prognostiziert Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Sonntag sonniges Wetter mit maximalen Temperaturen von bis zu 35 Grad. Gelegentlich könnten sich lokale Wolken und Gewitter bilden. Am Montag und Dienstag wird es weiterhin sehr sonnig und heiß. Wolken sind kaum zu sehen.

Heute ist/wird es nicht nur heiß sondern auch ziemlich schwül, beides ideale Voraussetzungen für ein paar Gewitter die sich später am Nachmittag bzw. am Abend bilden. Noch eine Spur heißer wird es ab morgen, es folgen mehrere Tage mit 35 Grad im Süden Südtirols. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) July 27, 2024

Die Temperaturen steigen noch etwas an. Strahlenden Sonnenschein und wenige Wolken gibt es auch am Dienstag. Am Mittwoch geht es überwiegend sonnig weiter. Mitunter kann am Nachmittag ein Gewitter entstehen.

Nach sonnigem Beginn gibt es am Donnerstag tagsüber mehr Wolken und auch wieder häufiger Gewitter.

Trotz der drückenden Hitze könnte Anfang August eine kühle Brise Hoffnung bringen. Eine atlantische Störung über der Schweiz, Deutschland und Österreich könnte auch in Nord- und Zentralitalien vorübergehende Abkühlung bringen.