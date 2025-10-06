Aktuelle Seite: Home > Chronik > 350 Touristen von Mount Everest gerettet
350 Touristen von Mount Everest gerettet

350 Touristen von Mount Everest gerettet

Montag, 06. Oktober 2025 | 02:57 Uhr
350 Touristen von Mount Everest gerettet
APA/APA/AFP/TSERING PEMBA SHERPA
Von: APA/dpa

Mindestens 350 Touristen, die nach einem Schneesturm auf der tibetischen Seite des Mount Everest festsaßen, sind von Bergungstrupps gerettet worden. Die Menschen wurden sicher in die nächstgelegene Ortschaft Qudang gebracht, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Zuvor waren laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast 1.000 Menschen auf der Ostseite des Mount Everest auf 4.900 Metern Höhe eingeschlossen. Ihre Zelte wurden teilweise durch den Sturm beschädigt und die Zufahrtsstraßen durch Schneemassen blockiert. Wie viele Personen nach wie vor auf dem Mount Everest festsitzen, war vorerst unklar.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bisher keine gesicherten Informationen.

