47-Jährige bedroht Bekannte mit Küchenmesser

Bozen – Die Polizei hat im Bozner Stadtviertel Europa-Neustift in der vergangenen Nacht eine 47-Jährige festgenommen. T. G., die bereits vorbestraft ist, hatte in berauschtem Zustand eine Bekannte mit einem Küchenmesser bedroht und dazu genötigt, ihr 200 Euro in bar auszuhändigen.

Außerdem hatte die Boznerin das Handy ihrer Bekannten an sich gerissen und sie mit dem Tod bedroht, um von ihr das Passwort zu erfahren.

Die Polizei konnte die 47-Jährige nur kurz darauf in einer Nebenstraße aufspüren. Als sie die Polizisten sah, versuchte sie noch das Smartphone loszuwerden. Trotzdem gelang es den Beamten, das Gerät sicherzustellen.

Die Frau wurde wegen Raubüberfalls ins Trientner Gefängnis überstellt. Weil sie bereits unzählige Vorstrafen hat und der Angriff ein böses Ende hätte nehmen können, sprach Quästor Paolo Sartori eine mündliche Verwarnung aus, wie sie vom Antimafia-Kodex vorgesehen ist.