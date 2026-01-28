Aktuelle Seite: Home > Chronik > 48-Jähriger nach Auffahrunfall auf Tiroler A12 tot
48-Jähriger nach Auffahrunfall auf Tiroler A12 tot

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 08:30 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/ROLAND MUEHLLANGER
Von: apa

Ein 48-jähriger Lenker eines Klein-Lkw ist Dienstagnachmittag nach einem Auffahrunfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) in Radfeld (Bezirk Kufstein) gestorben. Der Mann hatte das Ende eines Staus, der sich am rechten Fahrstreifen gebildet hatte, übersehen und fuhr auf einen Lkw auf. Der Österreicher starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Sonst wurde niemand verletzt.

Der Unfall zog einen massiven Stau nach sich. Die Unfallstelle wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt und war nur einspurig über den Pannenstreifen passierbar.

