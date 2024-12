50. BOclassic Südtirol in Bozen

Von: fra

Bozen – Am 31. Dezember kehrt die internationale Leichtathletik-Elite zum 50. BOclassic Südtirol nach Bozen zurück. Beim renommierten Silvesterlauf werden zahlreiche große Namen an den Start gehen, darunter auch die türkische Mittelstreckenläuferin Yasemin Can. Die 28-jährige Athletin wird ihr Debüt beim BOclassic geben und im 5-Kilometer-Eliterennen der Damen antreten. Can, die kenianische Wurzeln hat, hat bereits mehrere europäische Goldmedaillen auf der Bahn gewonnen – zwei über 10.000 Meter und eine über 5.000 Meter – sowie fünf kontinentale Titel im Crosslauf. Zuletzt belegte sie den dritten Platz bei den Cross-Europameisterschaften in Antalya (Türkei). In Bozen wird sie sich mit Nadia Battocletti messen, die in Antalya die Europameisterschaft im Crosslauf gewonnen hat. Auch die weiteren Spitzenathletinnen wie Ludovica Cavalli und Aleshign Baweke versprechen, das Rennen spannend und hochklassig zu gestalten. Can gilt als potenzielle Siegesanwärterin, und das Rennen wird ein Duell auf höchstem Niveau.

Bei den Männern wird ebenfalls eine Premiere gefeiert. Daniel Pattis, ein Südtiroler Athlet vom Läufer Club Bozen Raiffeisen, wird im 10-Kilometer-Eliterennen der Männer an den Start gehen. Pattis hat bereits in der Vergangenheit beim Ladurner Volkslauf teilgenommen und dort in drei Ausgaben Podiumsplätze erzielt: 2016 und 2018 wurde er Dritter, 2019 Zweiter. Der 26-jährige Athlet aus Tires hat sich auch im Trailrunning und Berglauf einen Namen gemacht und trug im Juni 2023 zur Bronzemedaille des italienischen Männerteams bei den Offroad-Europameisterschaften in Annecy bei. Beim BOclassic Südtirol wird er nun mit internationalen Spitzenathleten wie Yeman Crippa, Maxime Chaumeton, Oscar Chelimo und anderen antreten. Die Zuschauer in Bozen können sich auf ein spannendes Rennen freuen. Das Event verspricht, ein Höhepunkt der Leichtathletik-Saison zu werden.