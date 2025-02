“50-Euro-Trick” in Sexten: Unterlandler kommt fast damit durch

Von: luk

Sexten – Ein 61-jähriger Mann aus dem Unterland ist in Sexten beim sogenannten „50-Euro-Trick“ aufgeflogen. Die Carabinieri konnten ihn anhand von Überwachungskameras identifizieren und haben ihn nun wegen Betrugs angezeigt.

Der Mann, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte vorbestraft ist, betrat ein Gastlokal in Sexten und bestellte einen Kaffee. An der Kasse bezahlte er scheinbar mit einem 50-Euro-Schein, doch während er die Kassiererin geschickt in ein Gespräch verwickelte und mit schnellen Handbewegungen agierte, ließ er den Geldschein verschwinden – ohne dass die Barista es bemerkte. Dennoch gab sie ihm das Wechselgeld heraus, sodass der Betrüger am Ende nicht nur den Kaffee kostenlos bekam, sondern auch noch rund 45 Euro extra einstrich.

Der Trick funktionierte bisher reibungslos, doch diesmal fiel der Kassiererin nachträglich auf, dass das Geld nie wirklich in die Kasse gelangt war. Sie alarmierte die Carabinieri, die sich sofort die Aufnahmen der Überwachungskamera ansahen. Diese hatten die Betreiber des Lokals erst vor Kurzem auf Anraten der Ordnungshüter installiert – eine Entscheidung, die sich nun auszahlte. Die Bilder zeigten klar, wie der Mann den Schein in einem raffinierten Handgriff wieder an sich nahm.

Die Carabinieri konnten den geübten Betrüger schließlich identifizieren und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Sie betonten zudem, wie wichtig Videoüberwachung für die Aufklärung und Prävention solcher Delikte sei. Dank der raschen Meldung durch die Wirtin und der schnellen Reaktion der Ermittler konnte der Schaden begrenzt und weitere Betrugsfälle verhindert werden.