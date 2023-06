50-Jähriger verletzt sich bei Heuarbeiten am Sonnenberg

Naturns – Am Sonnenberg in Naturns hat sich am Sonntagvormittag kurz vor 11.00 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein 50-jähriger Italiener bei Heuarbeiten ausgerutscht und hat sich erhebliche Verletzungen zugezogen.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, der Bergrettungsdienst von Meran und die Carabinieri.

Der Verletzte wurde ins Meraner Krankenhaus gebracht.