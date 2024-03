500 Gramm Haschisch in einer Hecke entdeckt

Bozen – Ein in der Landeshauptstadt geschehenes Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, dass Bürger verdächtige Personen sogleich den Ordnungskräften melden.

Am frühen Nachmittag des 20. März wandte sich ein Bürger an die Notrufnummer 112, weil er einen ihm unbekannten jungen Mann auf einem Fahrrad dabei beobachtet hatte, wie er sich an der Hecke vor dem Eingang seines Hauses in einem Wohngebiet im historischen Zentrum von Bozen zu schaffen gemacht und aus dem Gestrüpp einen Gegenstand hervorgezogen hatte. Sogleich machten sich zwei Beamte der Abteilung der Carabinieri von Bozen auf den Weg zum Tatort. Um nicht sofort aufzufallen und den Kriminellen so besser das Handwerk legen zu können, trugen die beiden Carabinieri nicht ihre sonst übliche Uniform, sondern unauffällige Bekleidung.

Die Observation der Hecke, in der ein 500 Gramm schweres, auf fünf einzelne „Brote“ aufgeteiltes Haschischpaket entdeckt wurde, brachte zunächst nicht die erhoffte Festnahme seines Besitzers. Die eingesetzten Carabinieribeamten leiteten jedoch eine Untersuchung ein, um den Eigentümer des Rauschgifts ausfindig zu machen.

„Ich danke dem tugendhaften Bürger, der ohne zu zögern die Notrufnummer gewählt hat“, lobt der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen – Südtirol, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, den Bürgersinn des unbekannten Anrufers. Zugleich rief der Kommandant der Carabinieri alle Bürger dazu auf, bei Verdachtsfällen nicht zu zögern, die Ordnungskräfte zu verständigen.