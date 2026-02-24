64-Jährige auf Wiener Friedhof getötet: Mädchen gestand Tat

Von: apa

Jene 14-Jährige, die auf dem Wiener Friedhof Baumgarten eine 64-Jährige erstochen haben soll, lebte seit November 2025 in einer sozialpsychiatrischen WG. Zuvor hatte die Mutter der Frau die Obsorge an die Kinder- und Jugendhilfe abgegeben (MA 11). “Sie sagte, sie schaffe es zu Hause mit ihr nicht mehr und stimmte einer Betreuung in der WG zu”, erzählte Sprecherin Ingrid Pöschmann von der MA 11 der APA am Dienstagvormittag. Das Mädchen legte indessen ein Geständnis ab.

Polizeilich wegen Straftaten aufgefallen sei sie laut MA 11 zuvor jedoch nicht. “Das Thema bei ihr war ausschließlich eigengefährdendes Verhalten”, sagte Pöschmann. Aufgrund dessen sei die Österreicherin mehrmals in ambulanter und stationärer psychiatrischer Behandlung gewesen und habe Medikamente einnehmen müssen. “Die Kinder in dieser Wohngemeinschaft haben alle psychiatrische Diagnosen.”

1:1-Betreuung in Wohngemeinschaft

Gerade in jener auf vier Plätze ausgelegten WG gebe es jedoch eine besonders engmaschige Betreuung. “Es sind täglich vier Erwachsene im Dienst”, erklärte die Sprecherin. Das Personal arbeite in engem Austausch mit dem Psychosozialen Dienst der Stadt Wien und den Kinder- und Jugendpsychiatrien zusammen. Eine psychiatrische Tagesklinik sei eng an die WG angebunden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stünden noch unter Schock. “Ein Psychologe ist derzeit vor Ort und betreut die Kinder und das Personal”, erklärte Pöschmann. “Natürlich müssen das alle erst einmal verarbeiten.”

Taschenmesser mutmaßliche Tatwaffe

Eine 64-Jährige war am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr mit massiven Schnitt- und Stichverletzungen von einer Passantin leblos bei dem Friedhof im Bereich der Waidhausenstraße in Wien-Penzing entdeckt worden. Eine Reanimation durch einen Notarzt scheiterte. Schnell ergaben sich Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Exekutive schickte daraufhin ein Großaufgebot an Kräften an den Fundort und sperrte die Eingänge des Friedhofs ab.

Rasch geriet die 14-Jährige ins Visier der Polizei. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montagabend der APA gesagt hatte, sei die Polizei durch ihr Verhalten auf die minderjährige Wienerin aufmerksam geworden.

Sie wurde schließlich an ihrer Wohnadresse, jener WG unweit des Friedhofs, von der Polizei als dringend tatverdächtig festgenommen. Vor Ort stellten die Ermittler ein Taschenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sowie Kleidung sicher. “Darauf fanden sich auch Blutspuren”, teilte Haßlinger am Dienstag auf erneute APA-Nachfrage mit. Auch ihr Handy sei beschlagnahmt worden.

Opfer und Verdächtige kannten sich nicht

Die Teenagerin wurde von den Kriminalisten noch bis in den Dienstagvormittag befragt, ging dabei jedoch nicht näher auf ein Motiv ein. “Sie hat keine Angaben dazu gemacht”, sagte Haßlinger. Ob sie zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war oder unter Drogen stand, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion – genauso wie ihr psychischer Zustand. Medienberichte über ein angebliches Video der Tat auf dem Handy der Verdächtigen wollte die Landespolizeidirektion am Dienstagnachmittag unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bestätigen.

Die Verdächtige und das Opfer kannten sich nicht. Dass die Frau am Montagnachmittag einen Grabbesuch absolviert habe, sei zumindest naheliegend, so Haßlinger. Das Mädchen soll laut Polizei wohl noch am Dienstag in einer Justizanstalt überstellt werden. Im Laufe des heutigen Tages findet die Obduktion der 64-jährigen Österreicherin statt. Der Einsatz der Polizei hatte sich am Montag bis in die späten Abendstunden gezogen.

