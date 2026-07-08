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Autopsie angeordnet

70-Jährige tot oberhalb von Meran aufgefunden – Umstände mysteriös

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 08:17 Uhr
Kerze sym
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Von: mk

Meran – Eine 70-jährige Frau, die in Meran seit Montagnachmittag vermisst wurde, ist am Dienstag leblos in einer steilen Schlucht unterhalb des Tappeinerwegs aufgefunden worden. Um die genauen Todesumstände aufzuklären, wurde die Spurensicherung eingeschaltet. Außerdem soll eine Autopsie durchgeführt werden.

Die Seniorin, die laut Carabinieri als labil galt, hatte am späten Montagnachmittag die gemeinsame Wohnung mit ihrer Schwester verlassen und war seitdem spurlos verschwunden. Wann genau sie die über der Stadt gelegene Promenade betrat und welchen Weg sie einschlug, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler wahren derzeit striktes Stillschweigen zu den Details, schreibt die Zeitung Alto Adige.

Die Suchaktion, die sich über mehrere Stunden hinzog, nahm eine entscheidende Wende, als Beamte der Ortspolizei auf der Promenade auf Blutspuren und ein zurückgelassenes Messer stießen.

Zunächst hatten die Freiwillige Feuerwehr Gratsch sowie ab den späten Vormittagsstunden die Meraner Bergrettung das unwegsame Gelände abgesucht. Gegen11.30 Uhr wurde der leblose Körper der Vermissten in einem extrem steilen und von der Promenade aus kaum einsehbaren Abschnitt entdeckt.

Aufgrund der Fundsituation rückte ein Großaufgebot der Sicherheitskräfte an den Unfallort aus. Neben den federführenden Carabinieri waren auch die Staatspolizei sowie die Finanzpolizei von Meran im Einsatz. Die Spurensicherung und die kriminalpolizeilichen Erhebungen im steilen Gelände dauerten bis tief spät abends an.

 

Bezirk: Burggrafenamt

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