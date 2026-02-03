Aktuelle Seite: Home > Chronik > 70-Jähriger sorgt in Parkgarage für Panik
Zwischenfall beim Bozner Krankenhaus

70-Jähriger sorgt in Parkgarage für Panik

Dienstag, 03. Februar 2026 | 08:15 Uhr
Screenshot 2026-02-03 075338
Alto Adige
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ein Pkw des Typs VW Golf ist mit voll Karacho in die Parkgarage vom Bozner Krankenhaus gefahren und hat die Schranke durchbrochen. Im Anschluss fuhr das Fahrzeug frontal auf einen FIAT 500 auf, um dann gegen einen unterirdischen Pfeiler in der Garage zu prallen.

Die Zeitung Alto Adige berichtet von dem Vorfall. Zwei Personen wurden bei dem Zwischenfall leicht verletzt, doch die Konsequenzen hätten weitaus schlimmer ausfallen können.

Zeugen in der Garage sind in Panik geraten, der VW wurde völlig zerstört.

Ein 70-Jähriger aus Innichen, der von einer Frau begleitet wurde, soll für den Vorfall verantwortlich sein. Vermutlich handelt es sich bei seiner Begleiterin um die Ehefrau.

Bezirk: Bozen

