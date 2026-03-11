79-Jähriger gestand Brandstiftung in Tiroler Holzlagerstätte

Von: apa

Ein 79-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer in einer Holzlagerstätte in Silz im Tiroler Bezirk Imst gelegt haben. Laut Polizei gestand der Deutsche, der sich in einer “psychischen Ausnahmesituation” befunden haben soll, die Tat. Er wurde im Gebäude, das sich bei dem Holzlager befand, entdeckt. Gegen Mitternacht wurde der Ausbruch des Feuers gemeldet, über 100 Kräfte standen im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Morgenstunden an, hieß es.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Weitere Ermittlungen waren im Gange.