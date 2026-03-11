Kubikmeter großer Felsbrock kracht auf Landesstraße

Von: mk

Waidbruck/Kastelruth – Um 5.00 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr von Waidbruck am Mittwoch zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kastelruth ausgerückt. Grund war ein Steinschlag auf der Kastelruther Straße

Ein rund ein Kubikmeter großer Felsbrocken war auf die Landesstraße gedonnert.

Dieser wurde mit dem Kran vom Schweren Rüstfahrzeug der Wehr aus Waidbruck beiseitegeräumt.

Gleichzeitig kontrollieren die Wehrmänner umfassend die Umgebung, um zu überprüfen, ob weiteres Felsmaterial locker ist.

Im Einsatz stand auch der Straßendienst.