Steinschlag zwischen Waidbruck und Kastelruth

Kubikmeter großer Felsbrock kracht auf Landesstraße

Mittwoch, 11. März 2026 | 10:29 Uhr
649979305_1326290769530926_1410578457922740468_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Waidbruck
Von: mk

Waidbruck/Kastelruth – Um 5.00 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr von Waidbruck am Mittwoch zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kastelruth ausgerückt. Grund war ein Steinschlag auf der Kastelruther Straße

Ein rund ein Kubikmeter großer Felsbrocken war auf die Landesstraße gedonnert.

Dieser wurde mit dem Kran vom Schweren Rüstfahrzeug der Wehr aus Waidbruck beiseitegeräumt.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Waidbruck

Gleichzeitig kontrollieren die Wehrmänner umfassend die Umgebung, um zu überprüfen, ob weiteres Felsmaterial locker ist.

Im Einsatz stand auch der Straßendienst.

Bezirk: Eisacktal, Salten/Schlern

