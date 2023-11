90 Kilo Lebensmittel in Restaurant bei Meran beschlagnahmt

Meran – Die Hygienepolizei NAS – eine Sondereinheit der Carabinieri – hat in einem Restaurant in der Umgebung von Meran 90 Kilogramm Lebensmittel beschlagnahmt, deren Verfallsdatum abgelaufen ist.

Die Lebensmittel wurden in den vergangenen Tagen im Rahmen einer Inspektion entdeckt. Kontrolliert wurden sowohl die Küche als auch die Magazine des Restaurants.

Das Restaurant befindet sich nicht in Meran selbst, sondern in einer der umliegenden Gemeinden. In den Kühlschränken und Gefrierfächern wurde Saucen, Lasagne, Käse und Hamburger gefunden, deren Haltbarkeit abgelaufen war.

Der Betreiber muss nun mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.