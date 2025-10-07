Aktuelle Seite: Home > Chronik > 90 Prozent weniger Spitalsaufenthalte bei Babys
RSV-Prävention greift

90 Prozent weniger Spitalsaufenthalte bei Babys

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 13:41 Uhr
Das RSV ist ein Virus, das vor allem bei Kindern unter zwei Jahren gefährliche Atemwegsinfektionen auslösen kann. In Südtirol sind schwere RSV-Erkrankungen bei Babys durch gezielte Prävention in nur einer Wintersaison um mehr als 90 Prozent zurückgegangen. Die Vormerkungen für die Prophylaxe für 2025/2026 sind über die Nummer 100 100 mit Vorwahl möglich.
LPA/Pexels
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Vor zwei Jahren noch kämpften 190 winzige Babys in Südtirol, teilweise auf der Intensivstation gegen das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV. Durch gezielte Prävention kommt das nun kaum noch vor. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte bei Säuglingen hat sich dank der RSV-Schutzmaßnahme des Landes drastisch verringert.

Vorsorge und Schutz für die Allerkleinsten

Die Landesregierung hat, auf Vorschlag von Gesundheitslandesrat Hubert Messner, heute beschlossen, die erfolgreiche RSV-Präventionskampagne auch 2025/2026 fortzuführen. “Wir schützen mit dieser Maßnahme die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die Neugeborenen“, erklärt Gesundheitslandesrat Messner. “Weniger kranke Babys bedeutet weniger Leid für die Familien und weniger Belastung für die Krankenhäuser. Prävention wirkt und ist wichtig”, betont Messner.

Weniger Babys im Krankenhaus und auf den Intensivstationen

Das RSV ist ein Virus, das vor allem bei Kindern unter zwei Jahren gefährliche Atemwegsinfektionen auslösen kann. Seit Herbst 2024 können Neugeborene durch den monoklonalen Antikörper Nirsevimab geschützt werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Impfung, sondern um eine einmalige Prophylaxe, die für eine ganze Wintersaison wirksam ist.

Der Erfolg war seit Maßnahmenstart deutlich spürbar: Während im Winter 2023/2024 noch 190 Kinder unter einem Jahr wegen RSV ins Krankenhaus mussten, waren es im Winter 2024/2025 nur noch 15. Auch auf den Intensivstationen entspannte sich die Lage erheblich: Statt 14 mussten nur noch zwei Kinder subintensivmedizinisch betreut werden. “Wir haben mit dieser Maßnahme viel erreicht”, zeigt sich Messner zufrieden und verweist auf die übertroffenen ursprünglich erwarteten Ergebnisse laut internationalen Studien. In Südtirol hat sich das Risiko einer Krankenhausaufnahme für Babys um 92 Prozent verringert und für eine intensivmedizinische Behandlung um 86 Prozent.

2024/2025 wurde der RSV-Schutz an 75 Prozent der bis zu einem Jahr alten Kinder verabreicht.

Neue Vorsorgekampagne läuft ab sofort

Die neue Kampagne läuft ab sofort bis 1. März 2026. Für alle Kinder, die ab dem 1. April 2025 geboren wurden oder während des Kampagnenzeitraums zur Welt kommen, ist die Verabreichung kostenlos. Auch Kinder mit bestimmten gesundheitlichen Risiken bis zum zweiten Lebensjahr können die Immunisierung kostenfrei erhalten. Abgewickelt wird die Vorsorgemaßnahme durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb, der auch die begleitende Informationskampagne “Ich schau auf dich” betreut. Die Vormerkungen für die Prophylaxe sind seit 30. September telefonisch über die Nummer 100 100 mit Vorwahl möglich. Die Verabreichung erfolgt in den Impfzentren und bei den Kinderärzten freier Wahl.

Für 2025/2026 stehen 3.000 Dosen für die RSV-Immunisierung bereit. Das Land investiert 759.000 Euro in diese Vorsorgemaßnahme. Die Teilnahme an der Kampagne ist freiwillig.

Weitere Informationen zum Synzytial-Virus gibt es hier.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
113
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
51
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Kommentare
40
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Kommentare
31
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
“Diese Stadt ist immer noch dein Zuhause”
Kommentare
28
“Diese Stadt ist immer noch dein Zuhause”
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 