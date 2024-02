A22: Pkw fährt auf überschlagenen Wagen auf

Bozen/Brixen – Die Autobahn A22 war am frühen Montagabend Schauplatz eines Verkehrsunfalls. Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr in einem Tunnel der Südspur beim Kilometer 75 in der Nähe von Karneid.

Nachdem sich ein erstes Fahrzeug überschlagen hatte, fuhr ein zweiter Pkw auf das Wrack auf. Beim Unfall wurden acht Personen leicht und eine mittelschwer verletzt. Die Verletzten wurden vom Notarzt und seinem Team erstversorgt und in die Krankenhäuser von Bozen und Brixen gebracht.

Drei Unfallverletzte wurden nach Bozen und sechs nach Brixen transportiert. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Klausen übernahmen die Sicherung der Unfallstelle und die Bergung der beiden Fahrzeugwracks.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie drei Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Klausen und die Straßenpolizei.