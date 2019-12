A22: Stau am Stefanstag

Am heutigen Dienstag hat die Brennerautobahn-Gesellschaft eine Verkehrsprognose für die nächsten Tage öffentlich gemacht.

So kann man am kommenden Stefanstag mit sehr viel Verkehr in Richtung Norden rechnen, vor allem Vormittags.

Ebenfalls am Samstag und Sonntag Vormittag kann man mit so einigen Staus rechnen. An den Nachmittagen sollte die A22 von weniger Autofahrern beansprucht werden, so berichten Medien.