Ab heute: Ins Gastlokal ohne Corona-Pass

Bozen – Ab heute ist kein Corona-Pass mehr nötig, wenn man im Inneren eines Restaurants isst. Außerdem darf in Bars ein Kaffee wieder an der Theke genossen werden. Die Lockerungen, die ab heute in Südtirol greifen, stimmen mit den römischen Vorgaben überein, berichtet Alto Adige online.

Konkret bedeutet das, dass alle in den Innenbereich von Gastlokalen dürfen, auch wenn sie nicht getestet, genesen oder geimpft sind. Jene mit einem negativen Testergebnis, Geimpfte und von Covid-19 Genesene benötigen allerdings nur eine chirurgische anstelle einer FFP-2-Maske.

Weiterhin aufrecht bleibt vorerst die Regel, dass am Tisch nur vier Personen sitzen dürfen.

Ab heute öffnen außerdem die Hallenbäder sowie Wellness- und Thermalanlagen im Innenbereich, etwa die Therme Meran. Dafür ist ein Coronapass nötig. Den Pass braucht es auch für einen Besuch im Theater oder im Kino.

Auch Stadien und Sportanlagen im Freien öffnen ihre Tore. Allerdings dürfen weniger Personen die Anlagen betreten. Zugelassen ist ein Viertel des Fassungsvermögens.

Die Ausgangssperre bleibt in Südtirol – wie im übrigen Staatsgebiet – hingegen noch bis 7. Juni bis 23.00 Uhr aufrecht, dann wird sie auf 0.00 Uhr verschoben. Ab 21. Juni soll sie laut Alto Adige gänzlich fallen.