Abtei: 320 Gramm Marihuana in Wohnung entdeckt

Bruneck/Abtei – Die Carabinieri von Bruneck haben im Rahmen der Bekämpfung des Drogenhandels einen 25-jährigen Mann aus Abtei festgenommen. Ihm wird Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht vorgeworfen.

Im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei dem “alten Bekannten” haben die Fahnder in einem Rucksack 320 Gramm Marihuana entdeckt. Auch eine Präzisionswaage war im Besitz des jungen Mannes. Aufgrund seiner Vorstrafen und der erheblichen Menge an Rauschmittel wurde der 25-Jährige verhaftet und in den Hausarrest überstellt.

Aus den 320 Gramm Marihuana wären laut den Carabinieri knapp 1.700 Dosen Marihuana hervorgegangen.