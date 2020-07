Abtei: Infizierter bricht Quarantäne und geht feiern – Anzeige

Abtei – Die Carabinieri von Abtei haben drei Personen auf freiem Fuß angezeigt, weil sie gegen die vom Sanitätsbetrieb auferlegten Quarantänebestimmungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstoßen haben.

Die Ordnungshüter wurden nach einem Hinweis der Hygieneabteilung des Sanitätsbetriebes tätig. Ein 24-jähriger Mann aus Abtei, der im Tourismussektor arbeitet, wurde am 10. Juli positiv auf den neuartigen Erreger SARS-CoV-2 getestet. In der Folge wurden sowohl er als auch seine Eltern, mit denen er zusammenlebt, unter häuslicher Quarantäne gestellt.

Doch der junge Mann aus Abtei nahm die Sache nicht ernst. Wie die Carabinieri nach Ermittlungen feststellen mussten, war er bereits am 10. Juli nach dem positiven Test an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht. Außerdem nahm er an der “Happy hour” mit Freunden teil. Tags darauf war er auch auf eine Studienabschlussfeier auf einer Hütte in Corvara gegangen. Auch in den nachfolgenden Tagen war er mehrfach in öffentlichen Lokalen im Tal gesehen worden – stets ohne chirurgische Maske.

Auch die Eltern des 24-Jährigen, die zwar noch nicht positiv getestet worden waren, aber das Risiko für eine erfolge Infektion bestand, beugten sich nicht den Quarantänebestimmungen und gingen weiterhin arbeiten.

Die Folge dieses verantwortungslosen Handelns: Sanitätsbetrieb und Carabinieri haben sämtliche Kontaktpersonen der Familie ausgeforscht und alle vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich dabei um rund 40 Personen.

Vater, Mutter und der 24-jährige Sohn wurden bei der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässigen Auslösens einer Epidemie angezeigt.