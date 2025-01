Schlägerei nach Maturaball in Brixen

Von: mk

Brixen – Nach dem brutalen Angriff auf einen 18-Jährigen am Ende eines Maturaballs im Forum in Brixen stehen acht Jugendliche unter Verdacht. Da es sich um schwere Körperverletzung handelt, haben die Carabinieri von Amtswegen Ermittlungen aufgenommen. Die Heilungsdauer beträgt laut Prognose 30 Tage.

Die Ermittler stützen sie sich auf Fotos und Videos, die von Zeugen gesammelt wurden. Wie berichtet, handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine Gruppe junger Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren aus Lajen. Aufgrund des Alters einiger Beteiligter ist auch die Jugendstaatsanwaltschaft mit dem Fall betraut.

Entgegen erster Meldungen sind keine weiblichen Jugendlichen ins Ermittlungsregister eingetragen worden, obwohl auf den Aufnahmen mehrere Mädchen zu sehen sind, die den Angriff passiv mit ansehen.

Die Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe sind unterschiedlich gelagert: Einige der Täter haben Alex D’Alberto – so heißt der 18-Jährigen – wiederholt getreten und geschlagen. Andere haben ihn am Boden festgehalten, während seine Freunde auf ihn einschlugen.

Wieder andere haben den 18-Jährigen nach der ersten Schlägerei erneut gepackt und angegriffen, und einige haben einfach nur zugesehen.

“Hätten die Sicherheitskräfte meinen Sohn nicht ins Forum gebracht, wären die Folgen noch schlimmer gewesen”, betont Renato D’Alberto, der der Vater des 18-Jährigen, laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige.

Die Carabinieri, die unter der Leitung von Kommandant Ottavio Tosoni ermitteln, müssen nun noch mehrere Aspekte klären und konzentrieren sich unter anderem auf das Motiv. Der 18-Jährige, der aufgrund eines mehrfach gebrochenen Nasenbeins operiert werden musste und zu von einem Spezialisten im Meraner Spital untersucht werden musste, gibt an, die Angreifer nur flüchtig zu kennen.

Andere vermuten jedoch, dass sich Opfer und Täter aufgrund der Tätigkeit des 18-Jährigen als Türsteher kannten. Ein ethnisches Motiv wird unterdessen ausgeschlossen, da der 18-Jährige Deutsch als Muttersprache spricht, während sein Vater zweisprachig ist. Er wurde bei der Schlägerei allerdings mit dem Schimpfwort „Dreckswalscher“ bedacht, was zu dem Missverständnis führte.

Der 18-Jährige wurde unterdessen aus dem Spital entlassen und konnte nach Hause zurückkehren. Er muss jedoch weiterhin starke Schmerzmittel einnehmen und weitere Behandlungen absolvieren. Eine weitere Operation ist in sieben Monaten geplant. In den kommenden Wochen stehen außerdem mehrere Untersuchungen bei einem Zahnarzt an.

Die Familie hat Anzeige erstattet. Neben Fotos und Videos hat auch einer der mutmaßlichen Täter eine Aussage abgelegt. Er soll sich in den Stunden nach der Tat beim Vater des 18-Jährigen gemeldet und entschuldigt haben.