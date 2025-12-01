Aktuelle Seite: Home > Chronik > Änderungen an Buslinien im Eisacktal
Neuheiten ab 15. Dezember

Änderungen an Buslinien im Eisacktal

Montag, 01. Dezember 2025 | 14:45 Uhr
Eine ganze Reihe von Verbesserungen für den öffentlichen Nahverkehr mit Bussen greift ab 15. Dezember fürs Eisacktal. So fahren zum Beispiel ab diesem Datum Busse an Werktagen alle 15 Minuten von Sarns und Albeins nach Brixen. Im Bild ein Bus in Brixen.
LPA/Pizzinini Bus
Schriftgröße

Von: Ivd

Brixen/Sterzing/Villanders/Klause/Lajen/St. Ulrich – Ab 15. Dezember treten zahlreiche Neuerungen im öffentlichen Busverkehr im gesamten Südtiroler Landesgebiet in Kraft. Der Großteil betrifft das Eisacktal und das obere Eisacktal. Ziel ist es laut Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, den Nahverkehr zu stärken und das Angebot für die Fahrgäste attraktiver zu machen Alfreider betont: “Der neue 15-Minuten-Takt für die Buslinie 320.1 zwischen Albeins, Sarns und Brixen ist ein wichtiger Schritt für die Mobilität im Eisacktal, denn ein praktisches und regelmäßiges Angebot schafft eine echte Alternative zum Auto.”

Linie 320.1 – Citybus Brixen 1

Ab 15. Dezember profitieren die Fraktionen Sarns und Albeins von einer Taktverdichtung: An Werktagen fährt alle 15 Minuten ein Bus nach Brixen. Die Linie 320.1 verbindet seit Jahren die Millander Au, Milland und Vahrn im Viertelstundentakt. Mit der neuen Haltestelle Zefferhof in Richtung St. Andrä, die nun auch von der Linie 321 bedient wird, entsteht zwischen Albeins und Vahrn erstmals eine vollständige 15-Minuten-Frequenz. Zudem erreichen Fahrgäste aus Albeins, Sarns und Milland frühmorgens bequem den ersten Zug nach Bozen (Abfahrt 5.45 Uhr).

Neuer Linienverlauf für Linie 312 – Citybus Sterzing

Der Citybus Sterzing erhält ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 eine vereinfachte Linienführung. Vom Krankenhaus kommend fährt der Bus über die Gänsbacher-Straße Richtung Balneum. Zusätzlich wird eine neue Haltestelle St. Elisabeth in der Josef-Hirn-Straße eingerichtet.

Linie 321 – Skihütte-Palmschoss-St. Andrä-Brixen

Ganzjährig fahren künftig werktags im Halbstundentakt Busse zwischen der Talstation der Plose und Brixen. Die bisher nur während des Betriebes der Kabinenbahn verkehrenden Busse stehen nun Montag bis Freitag das ganze Jahr über zur Verfügung. Ab 2026 wird der Fahrradtransport auf den Abschnitt Brixen – Skihütte beschränkt.

Linie 342 – Halt am Bahnhof Brixen in beide Richtungen

Ab dem 15. Dezember hält die Linie 342 in beiden Fahrtrichtungen am Bahnhof Brixen. Die Busse wechseln dabei abwechselnd zwischen den Routen der Linien 342 und 321, was zu einem stabileren Fahrplan führt. Die Abfahrt vom Busbahnhof erfolgt künftig drei Minuten früher (Minute 27 statt Minute 30).

Linie 345 – Zusatzfahrt im Sommer zur Villanderer Alm

Ab Sommer 2026 wird von Montag bis freitagmorgens eine zusätzliche Direktverbindung von Brixen zur Villanderer Alm eingerichtet.

Linie 351 – Frühere Abfahrt zwischen St. Ulrich, Lajen und Klausen

Auf der Linie 351 startet werktags die erste Fahrt ab St. Peter (Gemeinde Lajen) bereits um 5.46 Uhr statt wie bisher um 6.31 Uhr. Außerdem wird im Winter eine Direktverbindung zu den Aufstiegsanlagen in St. Christina angeboten.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
33
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
28
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Kommentare
20
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 