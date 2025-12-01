Änderungen an Buslinien im Eisacktal

Von: Ivd

Brixen/Sterzing/Villanders/Klause/Lajen/St. Ulrich – Ab 15. Dezember treten zahlreiche Neuerungen im öffentlichen Busverkehr im gesamten Südtiroler Landesgebiet in Kraft. Der Großteil betrifft das Eisacktal und das obere Eisacktal. Ziel ist es laut Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, den Nahverkehr zu stärken und das Angebot für die Fahrgäste attraktiver zu machen Alfreider betont: “Der neue 15-Minuten-Takt für die Buslinie 320.1 zwischen Albeins, Sarns und Brixen ist ein wichtiger Schritt für die Mobilität im Eisacktal, denn ein praktisches und regelmäßiges Angebot schafft eine echte Alternative zum Auto.”

Linie 320.1 – Citybus Brixen 1

Ab 15. Dezember profitieren die Fraktionen Sarns und Albeins von einer Taktverdichtung: An Werktagen fährt alle 15 Minuten ein Bus nach Brixen. Die Linie 320.1 verbindet seit Jahren die Millander Au, Milland und Vahrn im Viertelstundentakt. Mit der neuen Haltestelle Zefferhof in Richtung St. Andrä, die nun auch von der Linie 321 bedient wird, entsteht zwischen Albeins und Vahrn erstmals eine vollständige 15-Minuten-Frequenz. Zudem erreichen Fahrgäste aus Albeins, Sarns und Milland frühmorgens bequem den ersten Zug nach Bozen (Abfahrt 5.45 Uhr).

Neuer Linienverlauf für Linie 312 – Citybus Sterzing

Der Citybus Sterzing erhält ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 eine vereinfachte Linienführung. Vom Krankenhaus kommend fährt der Bus über die Gänsbacher-Straße Richtung Balneum. Zusätzlich wird eine neue Haltestelle St. Elisabeth in der Josef-Hirn-Straße eingerichtet.

Linie 321 – Skihütte-Palmschoss-St. Andrä-Brixen

Ganzjährig fahren künftig werktags im Halbstundentakt Busse zwischen der Talstation der Plose und Brixen. Die bisher nur während des Betriebes der Kabinenbahn verkehrenden Busse stehen nun Montag bis Freitag das ganze Jahr über zur Verfügung. Ab 2026 wird der Fahrradtransport auf den Abschnitt Brixen – Skihütte beschränkt.

Linie 342 – Halt am Bahnhof Brixen in beide Richtungen

Ab dem 15. Dezember hält die Linie 342 in beiden Fahrtrichtungen am Bahnhof Brixen. Die Busse wechseln dabei abwechselnd zwischen den Routen der Linien 342 und 321, was zu einem stabileren Fahrplan führt. Die Abfahrt vom Busbahnhof erfolgt künftig drei Minuten früher (Minute 27 statt Minute 30).

Linie 345 – Zusatzfahrt im Sommer zur Villanderer Alm

Ab Sommer 2026 wird von Montag bis freitagmorgens eine zusätzliche Direktverbindung von Brixen zur Villanderer Alm eingerichtet.

Linie 351 – Frühere Abfahrt zwischen St. Ulrich, Lajen und Klausen

Auf der Linie 351 startet werktags die erste Fahrt ab St. Peter (Gemeinde Lajen) bereits um 5.46 Uhr statt wie bisher um 6.31 Uhr. Außerdem wird im Winter eine Direktverbindung zu den Aufstiegsanlagen in St. Christina angeboten.