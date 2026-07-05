Ätna rumort, Flughafen geschlossen

Von: apa

Am Ätna ist es am Sonntag zu einem verstärkten Ascheausstoß gekommen. Die Aktivität verstärkte sich gegen 8.45 Uhr und führte zu einer Eruptionswolke, die rund 1,5 Kilometer über den Gipfel des Vulkans aufstieg und in Richtung Süden sowie Südsüdosten zog, teilte das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Der Flughafen Catania wurde vorübergehend geschlossen.

Nach den meteorologischen Prognosemodellen wird sich die Asche in den kommenden Stunden weiter nach Süden ausbreiten. Die Sperrung gilt zunächst bis 19.00 Uhr Ortszeit. Infolge der Einschränkungen dürfen am Flughafen Catania bis 21.00 Uhr Ortszeit nur fünf ankommende Flüge pro Stunde abgefertigt werden, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens Catania, SAC, mit.

Der rund 3.350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Er bricht teils mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Die Ausbrüche ziehen viele Touristen an. Die genaue Höhe des Vulkans ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.