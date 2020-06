Afing: Schwerer Sturz mit dem Fahrrad

Afing – In Afing in der Nähe des Graslanderhofes ist es am Dienstagnachmittag zu einem Freizeitunfall gekommen. Eine Person ist mit dem Fahrrad kurz nach 16.00 Uhr zu Sturz gekommen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Aufgrund des langen Anfahrtsweges und der Unfalldynamik wurde der Rettungshubschrauber Pelikan II entsendet. Die verletzte Person wurde erstversorgt und dann ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Ebenso im Einsatz waren die Carabinieri.