Ahrntal, Gais und Graun: Massentests stehen an

Ahrntal – Nach den Gemeinden Bruneck, Prettau und Mühlwald am vergangenen Wochenende sind nun die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Gais, Ahrntal und Graun aufgerufen, sich einem Antigen-Schnelltest zu unterziehen.

In Graun ist es vor allem die Bevölkerung der Fraktion Langtaufers, die zur Teilnahme eingeladen wird. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger der anderen Fraktionen können sich auf Sars-CoV-2 testen lassen.

Nachfolgend die Orte und Zeiten der Testaktion von diesem Wochenende:

Ahrntal: Die Tests finden im Mehrzwecksaal von Luttach statt. Getestet wird am Samstag, 9. Jänner, von 8.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 10. Jänner, von 8.00 bis 14.00 Uhr.

Gais: Im Pfarrheim Gais wird am Samstag und am Sonntag, 10. Jänner, jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr getestet, im Vereinshaus Uttenheim nur am Samstag, 9. Jänner, von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Graun: Die Tests finden im Vereinshaus von Graun statt, und zwar am Samstag, 9. Jänner, von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Die beteiligten Gemeinden, der Südtiroler Sanitätsbetrieb und das Weiße Kreuz rufen alle eingeladenen Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich zahlreich am Massentest zu beteiligen!