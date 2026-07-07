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Von der Fahrbahn abgekommen 

Albeins: Zwei Verletzte bei Motorrad-Crash

Dienstag, 07. Juli 2026 | 10:59 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Albeins
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Von: luk

Albeins – Die Freiwillige Feuerwehr Albeins ist am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen alarmiert worden.

Kurz nach 19.00 Uhr ist ein Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt.

Die Wehrleute unterstützten das Weiße Kreuz und den Notarzt bei der Versorgung der Verletzten. Außerdem regelten sie den Verkehr und säuberten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln und Trümmerteilen.

Bezirk: Eisacktal

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