Albeins: Zwei Verletzte bei Motorrad-Crash

Von: luk

Albeins – Die Freiwillige Feuerwehr Albeins ist am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen alarmiert worden.

Kurz nach 19.00 Uhr ist ein Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt.

Die Wehrleute unterstützten das Weiße Kreuz und den Notarzt bei der Versorgung der Verletzten. Außerdem regelten sie den Verkehr und säuberten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln und Trümmerteilen.