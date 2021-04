Albions: Schwerer Sturz mit dem Fahrrad

Albions – In Albions in der Gemeinde Lajen kam es am frühen Samstagabend zu einem Freizeitunfall.

Ein Fahrradfahrer, der gegen 19.20 Uhr im Dorf in der Nähe des Hofes Moar am Bach unterwegs war, kam mit seinem Fahrrad schwer zu Sturz. Ersten Erkenntnissen zufolge waren am Unfall keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Beim Sturz zog sich die Person mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde vom Notarzt und von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes, der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin und die Carabinieri.