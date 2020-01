Aldein: Baby mit Atemproblemen zu Hilfe geeilt

Neue First Responder Gruppe hat sich bewährt

Aldein – In Aldein hat sich die erst vor drei Tagen in Dienst gestellte First-Responder-Gruppe bereits am Sonntagabend bewährt.

Medienberichten zufolge gab es für die Ersthelfergruppe einen dringenden Einsatz. Bei einem neun Tage alten Baby waren Atemprobleme aufgetreten. Die First Responder haben das Neugeborene bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte versorgt.

Das Baby wurde dann vom Weißen Kreuz ins Bozner Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Kleindkindes war dann glücklicherweise weniger schlimm als befürchtet.

First Responder sind in Südtirol in entlegenen Ortschaften aktiv, wo der Rettungswagen bei einem Notfall mindestens 20 Minuten braucht, um vor Ort zu sein. Derzeit gibt es zwölf solcher Ersthelfergruppen.