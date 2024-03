„Alkohol an Minderjährige? – Werde sehr streng sein“

Bozen – Quästor Paolo Sartori hat der italienischen Unternehmervereinigung Conferescenti in Bozen einen Antrittsbesuch abgestattet: Dabei blieb er seiner bisherigen Linie treu: Jenen Bars und öffentlichen Lokalen an, die sich nicht an die Regeln halten, versprach er eine Nulltoleranzpolitik.

Bei dem Treffen mit Direktor Mirco Benetello und Präsidentin Elena Bonaldi bekräftigte der Quästor, dass die Ordnungshüter den Unternehmern zur Seite stünden – sowohl, was den Informationsbedarf anbelangt, als auch im Fall von gemeldeten Straftaten und von Notrufen.

Gleichzeitig stellte er klar, dass der Respekt der öffentlichen Ordnung an oberster Stelle stehe. „Mit öffentlichen Lokalen, die gefährliche Situationen begünstigen und die gegen Gesetze verstoßen, werde ich sehr streng sein. Ich toleriere in keinster Weise, dass Alkohol an Minderjährige oder an offensichtlich Betrunkene ausgeschenkt wird“, betonte Sartori bei dem Treffen. Gleichzeitig kündigte er entsprechende Kontrollen an.

Dass sich potentielle Straftäter und Vorbestrafte immer wieder in denselben Lokalen treffen, will der Quästor ebenfalls unterbinden. Auch Schlägereien und dem Verkauf von Drogen im Umfeld von bestimmten Lokalen soll ein Riegel vorgeschoben werden – eine deutliche Warnung.

Wie Direktor Benetello erklärt, sei es auch im Interesse der Vereinigung, dass die Regeln eingehalten werden. Davon würden die öffentliche Sicherheit und die Wirtschaft gleichermaßen profitieren.

In Richtung der Handelsbetriebe rief der Quästor die Kaufleute dazu auf, Maßnahmen zum Selbstschutz zu ergreifen. Oft würden Kaufleute befürchten, dass Überwachungskameras nicht viel bringen, weil Ladendiebe oft vermummt zuschlagen. Dennoch könnten auch aus solchen Aufnahmen wertvolle Informationen gewonnen werden, die zur Identifizierung eines Täters beitragen – vor allem mit Hilfe neuester Technologie. Außerdem hätten Kameras abschreckende Wirkung, betonte der Quästor.