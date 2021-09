Alkohol: Reihenweise Führerscheine im Pustertal abgenommen

Bruneck – Sieben eingezogene Führerscheine und fünf Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer. Das ist die Bilanz der Carabinieri-Kontrollen im Pustertal in den vergangenen Nächten.

So haben die Ordnungshüter in Bruneck einen Mann aus Terenten mit 1,4 Promille hinter dem Lenkrad angetroffen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und das Auto beschlagnahmt. Ein 41-jähriger Mann aus dem Gadertal erlitt nicht unweit von Bruneck das gleiche Schicksal.

Bei einem 43-jährigen Autofahrer aus Gais zeigte das Alkoholmessgerät in Bruneck 0.8 Promille an – genau die Grenze zum Straftatbestand. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.

In Pfalzen wurde ein Brunecker mit Alkohol am Steuer ertappt. Für ihn gab es ebenfalls eine Anzeige sowie den Führerscheinentzug.

In Welsberg verlor ein 51-jähriger Autofahrer seinen Führerschein. Sein Fahrzeug durfte er nur knapp behalten.

Im Zuge der Kontrollen haben die Carabinieri außerdem bei einem Österreicher ein 20 Zentimeter langes Messer sichergestellt. Er wurde angezeigt.

Auch Verwaltungsstrafen haben die Carabinieri in den vergangenen Tagen ausgestellt: Der wohl schwerste Verstoß betrifft einen Pkw-Fahrer aus dem Balkan. Er war mit einem Lieferwagen unterwegs, hatte aber nie den Führerschein gemacht. Das Strafmaß sieht in diesem Fall eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 bis 30.000 Euro vor.

Die Carabinieri halten fest, dass die Regel “wer fährt, trinkt nicht” bei gewissen Bürgern nicht Fuß fassen will. Vor allem die älteren Semester würden hier auffallen, so die Exekutivbeamten.