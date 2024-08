Alkohol verweigert: Trunkenbold verpasst Wirt Kopfstoß

Gravierender Vorfall in Bozner Bar

Von: luk

Bozen – Am Donnerstag wurde die Staatspolizei zu einer heftigen Auseinandersetzung zur „Bar Zona“ in der Ferraristraße in Bozen gerufen.

Dort trafen die Exekutivbeamten auf einen stark alkoholisierten Mann, der Stühle und Gläser durch die Gegend warf, während er laut schrie und die Anwesenden bedrohte.

Beim Versuch, den Mann festzunehmen, leistete dieser heftigen Widerstand und verletzte dabei einen Polizisten an der Schulter, der eine Verletzung davontrug, die in sieben Tagen verheilen soll.

Den Ordnungshütern gelang es schließlich, den Mann unter Kontrolle zu bringen und ihn zur weiteren Identifizierung zur Polizeiwache zu bringen. Bei dem Mann handelte es sich um den 24-jährigen marokkanischen Staatsbürger S.H., der in der Provinz Belluno wohnhaft ist und bereits zahlreiche Vorstrafen wegen diverser Delikte aufweist.

Die Ermittlungen ergaben, dass S.H. bereits um die Mittagszeit stark alkoholisiert in der Bar erschienen war und nach einem Streit mit anderen Gästen weitere alkoholische Getränke forderte. Als der Betreiber der Bar dies verweigerte, zerschlug S.H. ein Glas und bedrohte die anderen Gäste mit den Scherben. Er schlug den Betreiber mit einem Kopfstoß und warf einen Stuhl auf eine Angestellte. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei, die von den anderen Gästen alarmiert wurde, konnte die gefährliche Situation beendet werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde S.H. wegen Körperverletzung sowie wegen Gewalt und Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Angesichts der Schwere des Vorfalls ordnete Quästor Paolo Sartori die Aufhebung der Aufenthaltsgenehmigung und die Ausweisung aus dem Staatsgebiet an. Diese wird nach der Entlassung von S.H. aus dem Gefängnis wirksam.