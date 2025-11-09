Alkolenker kracht mit Pick-up gegen Wand im Arlbergtunnel

Von: apa

Ein Verkehrsunfall mit einem Alkolenker hat am frühen Samstagabend eine einstündige Sperre des Arlbergtunnels zur Folge gehabt. Ein 56-Jähriger touchierte kurz vor 18.00 Uhr von Vorarlberg kommend mit seinem Pick-up mehrmals die Tunnelwand und beschädigte dabei die dortige Infrastruktur. Der komplett zerstörte Klein-Lkw kam schließlich in einer Pannenbucht zum Stehen, berichtete die Polizei.

Der verletzte 56-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Der Arlbergtunnel war während der Aufräumarbeiten bis 19.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.