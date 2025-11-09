Aktuelle Seite: Home > Chronik > Alkolenker kracht mit Pick-up gegen Wand im Arlbergtunnel
Arlbergtunnel nach Unfall mit Alkolenker eine Stunde gesperrt

Alkolenker kracht mit Pick-up gegen Wand im Arlbergtunnel

Sonntag, 09. November 2025 | 11:45 Uhr
Arlbergtunnel nach Unfall mit Alkolenker eine Stunde gesperrt
APA/APA/THEMENBILD
Schriftgröße

Von: apa

Ein Verkehrsunfall mit einem Alkolenker hat am frühen Samstagabend eine einstündige Sperre des Arlbergtunnels zur Folge gehabt. Ein 56-Jähriger touchierte kurz vor 18.00 Uhr von Vorarlberg kommend mit seinem Pick-up mehrmals die Tunnelwand und beschädigte dabei die dortige Infrastruktur. Der komplett zerstörte Klein-Lkw kam schließlich in einer Pannenbucht zum Stehen, berichtete die Polizei.

Der verletzte 56-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Der Arlbergtunnel war während der Aufräumarbeiten bis 19.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
78
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
50
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
49
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
33
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Kommentare
31
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 