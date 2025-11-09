Auch die nächsten Tage bieten Sonne satt

Von: luk

Bozen – Auch am heutigen Sonntag dominierte strahlender Sonnenschein das Wettergeschehen in Südtirol, wenngleich am Alpenhauptkamm einige dichtere Wolken aufzogen. Dieses milde und freundliche Herbstwetter wird sich auch in den kommenden Tagen fortsetzen, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin:

Nach längerer Zeit gibt’s mal wieder ein paar Wolken, von Nordtirol her schwappen einige über den Alpenhauptkamm, im Süden bleibt es dagegen sehr sonnig. Nächste Woche wieder viele sonnige und ruhige Herbsttage hintereinander, auch die Temperaturen ändern sich kaum.

Gleich zu Wochenbeginn scheint von früh bis spät die Sonne von einem überwiegen wolkenlosen Himmel.

Am Dienstag setzt sich das sonnige Wetter fort, im Tagesverlauf ziehen nur ein paar harmlose Schleierwolken durch.

Auch am Mittwoch gibt es viel Sonnenschein bei nur wenigen Wolken.

Der Donnerstag verspricht weiterhin viel Sonne und auch am Freitag gibt es aus heutiger Sicht keine wesentliche Änderung. Die Temperaturen liegen jeweils bei Höchstwerten von rund 13 Grad.