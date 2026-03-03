Gebäude des iranischen Expertenrats bei Angriff getroffen

Von: APA/dpa/AFP/Reuters

Bei neuen US-israelischen Luftangriffen ist nach Angaben iranischer Medien das Gebäude des Gremiums getroffen worden, das einen Nachfolger des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei wählen soll. Die “amerikanisch-zionistischen Verbrecher” hätten das Gebäude des Expertenrats in der südlich von Teheran gelegenen Stadt Ghom angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Örtliche Medien zeigten Aufnahmen des schwer beschädigten Gebäudes.

Die USA und Israel hatten Samstagfrüh massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurde unter anderem Irans oberster Führer Khamenei getötet. Als Reaktion greift der Iran seit Samstag Israel sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an. Nach Khameneis Tod soll der Expertenrat rasch einen Nachfolger bestimmen. Das Gremium besteht aus 88 Juristen, die alle acht Jahre von den iranischen Bürgern gewählt werden. Der Expertenrat bestimmt den obersten Führer des Landes auf Lebenszeit.

Unterdessen begann die israelische Luftwaffe nach Armeeangaben eine “groß angelegte” Angriffswelle auf Teheran. “Das Militär hat eine neunte Angriffswelle in Teheran gestartet”, erklärte die Armee am Dienstag, dem vierten Tag des Iran-Krieges. “Die Luftwaffe hat nun eine groß angelegte Angriffswelle gestartet, die auf die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran abzielt.”

Bewohner der Metropole, in der rund 15 Millionen Menschen leben, berichteten am Dienstag von einer schlaflosen Nacht. “Die Fenster haben gezittert und das Geräusch von Kampfjets war am Himmel zu hören”, sagte ein 34 Jahre alter Journalist. Es seien die bisher schwersten Bombardierungen gewesen. “Aber ich habe das Gefühl, dass noch schwierigere solcher Nächte kommen und ich mich irgendwie darauf vorbereiten muss.”

Trump lehnt Verhandlungen ab

US-Präsident Donald Trump schloss Gespräche mit der iranischen Führung vorerst aus. “Ihre Luftabwehr, Luftwaffe, Marine und Führung sind weg”, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social. “Sie wollen reden. Ich habe gesagt: Zu spät!” Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschläge gegen die USA und Israel angekündigt. Ins Visier nahm Teheran auch Europa, welches vor einem Kriegseintritt gewarnt wurde.

Nach Angaben des Roten Halbmonds gibt es mittlerweile mindestens 787 Tote im Iran. Die Hilfsorganisation berichtete auf Telegram von Attacken in 153 Städten. Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw sprach am Montag sogar von mehr als 1.500 Todesopfern im Iran. Rund 1.300 der Toten seien Mitglieder der Streitkräfte, etwa 200 Zivilisten. Die Aktivisten stützen sich bei ihrer Arbeit auf ein Netzwerk von Kontakten im Land.

Attacken in mehr als 150 iranischen Städten

Die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprach von Angriffen in mehr als 150 Städten im Iran. Tausende Mitarbeiter von Rettungsdiensten seien landesweit im Einsatz. Das UNO-Menschenrechtsbüro ging am Dienstag auf Berichte über einen Angriff auf eine Mädchenschule am Samstag mit fast 200 Toten ein und verlangte eine umfassende Untersuchung. Nach Angaben einer Sprecherin könnte es sich um ein Kriegsverbrechen handeln. Israelische Vertreter hatten gesagt, ihnen seien keine Angriffe zu dem Zeitpunkt in der besagten Region bekannt. Sie wollten die Berichte ebenso wie die Amerikaner prüfen. Am Dienstag kamen Menschenmassen zu Trauerfeiern in der betroffenen Stadt zusammen.

Inmitten der israelisch-amerikanischen Angriffe bestätigte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) neue Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage in Natans. Die Organisation geht nicht davon aus, dass Radioaktivität freigesetzt und die Anlage weiter beschädigt worden ist, wie sie mitteilte. Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert.

Katar: “Rote Linien überschritten”

Der Iran setzte auch seine Angriffe auf die Golfregion fort. Die katarische Regierung sieht mittlerweile “rote Linien” überschritten. Nicht nur attackiere der Iran militärische Ziele, sondern nehme auch lebenswichtige Infrastruktur ins Visier. Auch aus anderen Ländern wurden Angriffe gemeldet. Die Vereinigten Arabischen Emirate teilten mit, trotz der “Schwere der Ereignisse” strebe das Land keine Ausweitung der Konfrontation an.