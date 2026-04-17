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Unregelmäßigkeiten bei Abfallkontrollen in Bozen

“Alle sollen zahlen, damit alle weniger zahlen”

Freitag, 17. April 2026 | 16:04 Uhr
müll sünder bozen
gmbz
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Von: luk

Bozen – Bei gemeinsamen Kontrollen des Umweltamts der Stadt Bozen und des Entsorgungsunternehmens SEAB sind in den Stadtvierteln Europa-Novacella und Don Bosco mehrere Unregelmäßigkeiten bei der Abfallentsorgung festgestellt worden. An den Überprüfungen nahm auch Umweltstadtrat Marco Caruso teil.

Dabei wurden unter anderem sogenannte Totalverweigerer der Müllgebühr ausfindig gemacht – darunter Handwerksbetriebe, Vereine, Gastronomiebetriebe und Geschäfte. Zudem stießen die Kontrolleure auf Betriebe, die nicht vollständig regelkonform arbeiten, etwa weil geeignete Müllbehälter fehlen oder die Entsorgung und Entleerung nicht korrekt dokumentiert wird.

Die gezielten Kontrollen seien ein wirksames Mittel, um Missstände aufzudecken und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, betonte Caruso. Ziel sei es, dass alle ihren Beitrag leisten: „Alle sollen zahlen, damit alle weniger zahlen – und damit die Stadt sauberer und ordentlicher wird.“

Die Überprüfungen sollen in den kommenden Wochen fortgesetzt und schrittweise auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Im Fokus stehen dabei auch Bereiche mit vermehrten illegalen Müllablagerungen und sichtbarem Verfall des Stadtbildes. Neben Gebührenverweigerern geraten auch jene in den Blick, die ihre Mülltonnen nicht korrekt nutzen, Entleerungen nicht registrieren oder Abfälle unsachgemäß entsorgen.

Parallel dazu sind weiterhin Umweltwächter im Einsatz, um die Einhaltung der Vorschriften zur Stadtsauberkeit zu kontrollieren. Dazu zählt unter anderem die Pflicht, Mülltonnen auf Privatgrund abzustellen und sie nur an den vorgesehenen Tagen im öffentlichen Raum bereitzustellen.

Langfristig gehe es nicht um Strafen, sondern um eine höhere Lebensqualität, so Caruso. Eine saubere Stadt beginne bei der Einhaltung einfacher Regeln im Alltag.

Bezirk: Bozen

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