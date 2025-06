Alpinist stürzte über 250 Meter über Großglockner-Flanke ab

Von: apa

Ein 31-jähriger Alpinist aus Salzburg hat am Pfingstmontag bei einem Absturz über eine Schneeflanke am Großglockner schwerste Verletzungen erlitten. Der Mann war gemeinsam mit einem Begleiter unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr rund 250 bis 300 Meter abstürzte. Ein weiterer Bergsteiger, der den Unfall beobachtet hatte, alarmierte die Einsatzkräfte, so die Polizei gegenüber der APA. Der 31-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Die beiden Alpinisten brachen gegen 4.30 Uhr vom Parkplatz beim Lucknerhaus in Kals (Osttirol) auf. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Ködnitzkees unterhalb der Adlersruhe auf über 3.000 Meter Seehöhe. Der zweite Bergsteiger blieb unverletzt, er wurde vom Polizeihubschrauber ins Tal gebracht.