Altprälat von Kloster Neustift im Alter von 94 Jahren verstorben

Brixen – Heute Nacht ist Altprälat von Kloster Neustift in Brixen, Chrysostomus Johannes (Josef) Giner CanReg, im Alter von 94 Jahren gestorben. Gebürtig aus Thaur in Nordtirol, trat er 1949 in die Klostergemeinschaft ein.

Nach dem Studium der Theologie in Rom wurde er 1954 in der Stiftskirche zum Priester geweiht. Er war Lehrer an der Klosterschule, Seelsorger der Katholischen Jugend Gesamtösterreichs in Wien und unterrichtete an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen.

1969 wählte ihn der Konvent zum Propst. In seiner 36jährigen Amtszeit verdiente er sich viel Respekt und Anerkennung durch fleißige Arbeit und viele mutige Entscheidungen. Als sein besonderes Verdienst gilt die Öffnung des Klosters, insbesondere durch die Errichtung eines Zentrums für Erwachsenenbildung (Bildungshaus) im Jahr 1970.

In seiner Freizeit widmete sich Giner der Malerei, die er sich selbst angeeignet hatte und die er bis ins hohe Alter ausübte. Erst vor zwei Jahren wurden seine wichtigsten Arbeiten im Rahmen einer Sonderausstellung im Stiftsmuseum gezeigt.

Das Pontifikalrequiem findet am Donnerstag um 14.30 Uhr in der Stiftskirche von Neustift statt.