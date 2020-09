Aluminiumbrand in der Industriezone Bozen

Bozen – Gegen 4.30 Uhr in der Früh ist es am Mittwoch in der Toni Ebner-Straße in der Industriezone in Bozen zu einem heiklen Aluminiumbrand gekommen.

Der rasche Einsatz der Berufsfeuerwehr Bozen, die mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Oberau ausgrückt ist, konnte Schlimmeres verhindern.

Der Brand ist in einem der Verbrennungsöfen entstanden. Keiner der Arbeiter wurde verletzt und der Schaden bezieht sich nur auf diese Anlage.

Der Einsatz dauerte drei Stunden, im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Polizei von Bozen.