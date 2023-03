Am 31. März färbt sich auch Meran blau

Meran – Der Weltautismustag findet am Sonntag, den 2. April 2023 statt. Er steht heuer weltweit unter dem Motto “an inclusive society for autistic people” – Aufbau einer Inklusiven Gesellschaft für Autistinnen und Autisten. Aus diesem Anlass heraus veranstaltet das Autismuszentrum Autòs in Meran, eine Sozialgenossenschaft, die Coopbund Alto Adige Südtirol angeschlossen ist, einen informativen und geselligen Nachmittag am Thermenplatz in Meran mit Beginn um 14.30 Uhr.

Die Veranstaltung dauert bis 17.00 Uhr. Um 15:30 h starten symbolisch blaue Luftballone mit den Wünschen und Träumen von Kindern und jungen Erwachsenen mit ASS und deren Familien in den Himmel.

Die Veranstaltung verfolgt zwei Ziele: Erstens soll für das „Andersfunktionieren“ von Menschen mit ASS sensibilisiert werden und für die Herausforderungen, denen sie sich täglich stellen müssen. Zweitens soll über die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen mit Autismus-Spektrumsstörung informiert werden.

Das Wort Spektrum wird verwendet, weil es die ganze Vielfalt der Störungen einbezieht und darauf hinweist, dass innerhalb dieses Spektrums eine Entwicklung möglich ist.

„In den letzten Jahren konnten wichtige, wegweisende Ziele erreicht werden“, berichtet Elisabeth Zelger Vallazza, Präsidentin der Sozialgenossenschaft AUTÒS, „wir arbeiten täglich daran, die Lebensqualität der Betroffenen und deren Familien zu verbessern. Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre ist es sicher, in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Freizeitgestaltung verbesserte und differenzierte Angebote für Erwachsene mit Autismus-Spektrums-Störungen zu finden und zu gestalten.“