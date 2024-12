AMTC: Urlauberschichtwechsel in Westösterreich

Von: Ivd

Bregenz – Samstagvormittag musste man sich vor allem in Westösterreich bei den Zu- und Abfahrten rund um die Skigebiete in Geduld üben, berichtete der ÖAMTC. So kam es in Vorarlberg auf der Rheintal Autobahn (A14) Richtung Arlberg zwischen Nüziders und Bludenz und weiter auf der Montafon Straße (L188) zu Verzögerungen.

In Tirol bildeten sich lange Blechkolonnen auf der Fernpassstraße (B179) in Fahrtrichtung Nassereith. Der Zeitverlust betrug über eine Stunde. Auf der Achensee Straße (B181) und Zillertal Straße (B169) musste man sich ebenfalls in Richtung Süden auf längere Wartezeiten und Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel einstellen. Rund um Kitzbühel auf der Pass Thurn Straße (B161) sowie auf der Eiberg Straße (B173) in Richtung Kufstein ging es nur schleppend voran.

In Salzburg kam es auf der Tauern Autobahn (A10) zu langen Staus vor dem einspurigen Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen. In Richtung Villach reichte die Autoschlange nach Angaben des Clubs bis Hallein zurück, man benötigte bis zu eineinhalb Stunden mehr Fahrtzeit für diesen Abschnitt. Auf der Salzachtal Straße (B159) ging es ebenfalls nur sehr langsam voran.

