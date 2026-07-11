An der Teufelswand: Kletterin aus Südtirol 40 Meter in die Tiefe gestürzt

Von: luk

Rosengarten – Eine 64-jährige Kletterin aus Südtirol ist am Samstag bei einem schweren Alpinunfall im Rosengartenmassiv schwer verletzt worden.

Die Frau stürzte an der Teufelswand oberhalb von Vigo di Fassa rund 40 Meter in die Tiefe.

Der Unfall ereignete sich auf etwa 2.400 Metern Höhe an der Westwand.

Die 64-Jährige stieg laut Nachrichtenagentur Ansa als Vorsteigerin die zweite Seillänge empor, als sie aus bislang ungeklärter Ursache den Halt verlor. Sie stürzte rund 40 Meter ab und kam erst am Wandfuß zum Liegen.

Der Notruf ging gegen 10.30 Uhr von einer anderen Seilschaft ein, die sich weiter oben in der Wand befand und den Absturz beobachtet hatte. Der gleichaltrige Südtiroler Seilpartner der Verunglückten blieb unverletzt und konnte sich am Standplatz sichern.

Die Einsatzzentrale alarmierte die Bergrettung des Trentino. Nach der Erstversorgung wurde die schwer verletzte Frau stabilisiert, in einer Trage geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen.

Die Bergretter brachten anschließend auch den unverletzten Seilpartner sowie die übrigen Kletterer sicher ins Tal. Der Rettungseinsatz war gegen 13.30 Uhr beendet.